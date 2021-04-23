Київ та 5 областей невдовзі вийдуть з червоної зони, – Ляшко

Кілька областей України наступного тижня можуть покинути червону зону карантину. Серед них є і Київ.
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Такі прогнози дає Міністерство охорони здоров'я. Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Які регіони можуть вийти з червоної зони
- Львівська,
- Київ,
- Київська,
- Запорізька,
- Одеська,
- Полтавська області.
Київ, за словами Ляшка, може покинути червону зону вже найближчими днями.
В Україні продовжили карантин
Уряд 21 квітня вкотре продовжив адаптивний карантин до 30 червня. Крім цього, протягом цього періоду у країні діятиме режим надзвичайної ситуації.
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