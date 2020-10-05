У Києві в понеділок, 5 жовтня, спостерігатиметься сильний буревій. Протягом дня у столиці пориви вітру сягатимуть 15 – 24 метрів за секунду.

Через погіршення погоди синоптики оголосили в Києві штормове попередження. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Український гідрометцентр. До теми На Донеччині вирувала пилова буря: фото Як не постраждати від сильного вітру Аби вберегтися під час буревію спеціалісти радять дотримуватися наступних правил: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

у випадку падіння дерев дерев чи гілок, при травмуванні людей потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103. Якою буде погода в Україні? 5 жовтня 5 жовтня погода буде сонячною та теплою на всіх територіях, окрім західних областей. Там дощитиме і вдень, і вночі. Подекуди обіцяють грози.