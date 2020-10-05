На Київ насувається потужний буревій: як не постраждати
У Києві в понеділок, 5 жовтня, спостерігатиметься сильний буревій. Протягом дня у столиці пориви вітру сягатимуть 15 – 24 метрів за секунду.
Через погіршення погоди синоптики оголосили в Києві штормове попередження. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Український гідрометцентр.
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Як не постраждати від сильного вітру
Аби вберегтися під час буревію спеціалісти радять дотримуватися наступних правил:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
- у випадку падіння дерев дерев чи гілок, при травмуванні людей потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.