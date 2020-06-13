Вже через 2 – 2,5 роки У Києві можуть повністю змінити систему очистки питної води. "Київводоканал" планує відмовитись від використання хлору для знезараження питної води та перейти на більш сучасні та безпечні технології та реагенти.

У Києві встановили нове обладнання з виробництва гіпохлориту на водопровідній насосній станції "Мінська". Вона тринадцята з чотирнадцяти діючих артезіанських водопровідних насосних станцій, що переведені на нову технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію, повідомили в КМДА.

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Насосна станція "Мінська", яка забезпечує питною водою майже 50 тисяч мешканців Оболонського району, була введена в експлуатацію у 1979 році. Її потужність складає 2,9 мільйона кубометрів води на рік (9500 кубометрів води на добу).

Чим знезараження гіпохлоритом натрію краще за хлор

Використання гіпохлориту для знезараження води значно покращує її запах, присмак, колір тощо.

Усі артезіанські насосні станції перебувають в міській забудові. Відмова від рідкого хлору обладнання підвищить безпечність та екологічність процесу знезараження води. Адже транспортування та зберігання хлору – це колосальні ризики та потенційна екологічна загроза.

Як зараз відбувається знезараження води в Києві

Поки ще 90% киян споживають воду, що знезаражується саме за допомогою хлору.

Коли очікувати впровадження нових системна інших станціях

Невдовзі і Дніпровська станція відмовиться від використання рідкого хлору і перейде на більш сучасний і безпечний реагент – діоксид хлору. Вона постачає 25-30% води киянам.

"Обладнання вже змонтоване, але у зв’язку з коронавірусом, на жаль, роботи із запуску були призупинені. Очікуємо приїзду закордонних фахівців наприкінці червня, а тоді зможемо розпочати пусконалагоджувальні роботи і протягом місяця ми запустимо це обладнання», – зазначив генеральний директор "Київводоканал" Дмитро Новицький.

Після цього «Київводоканал» перейде до модернізації Деснянської водопровідної станції, яка постачає 65% води місту, та підбору оптимальної технології знезараження деснянської води.