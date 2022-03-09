Київ, Полтава, Рівне та Волинь – повітряна тривога, сховайтесь в укриття
9 березня 2022 , 12:46Читать новость на русском
У низці українських міст вдень 9 березня оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени почали звучати у Києві, Полтаві, Рівному та на Волині близько 12:45.
Мешканці цих міст та регіонів, зберігайте, будь ласка, спокій. Візьміть з собою найважливіші речі та негайно прямуйте до найближчого укриття.
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Допоможіть дістатися до укриття близьким, а також сусідам. Не виходьте звідти, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.
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