Київ, Полтава, Рівне та Волинь – повітряна тривога, сховайтесь в укриття

У низці українських міст вдень 9 березня оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени почали звучати у Києві, Полтаві, Рівному та на Волині близько 12:45.

Мешканці цих міст та регіонів, зберігайте, будь ласка, спокій. Візьміть з собою найважливіші речі та негайно прямуйте до найближчого укриття.

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Допоможіть дістатися до укриття близьким, а також сусідам. Не виходьте звідти, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.

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