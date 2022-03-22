У пресслужбі Міністерства оборони опублікували показове відео. В ньому показали, як столиця живе зараз.

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Кияни готові до спротиву

Ворог лютує, адже його планам не судилось здійснитися – Київ не взяли за 3 дні. Однак окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали, лікарні та школи.

Попри це, Сили оборони перебувають на варті, а кияни готові до спротиву.

З вірою в українське військо – нам усе під силу. Стоїмо,

– написали в повідомленні.

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