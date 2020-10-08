Столиця України знову перебуватиме у помаранчевій зоні карантину через збільшення хворих на COVID-19 та зайнятість ліжок у лікарнях. Наразі Київ перебуває в жовтій зоні.

Нове карантинне зонування розпочне діяти в Україні 12 жовтня. Згідно з оновленим списком, Київ знову потрапить до помаранчевої зони. Про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "РБК-Україна".

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Оновлений список зонування мають затвердити 8 жовтня у Державній і регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами Рубана, Київ потрапить до помаранчевої зони, оскільки в місті є проблема з кількістю вільних місць у лікарнях. Як він зазначив, заповненість ліжок вже складає 70 – 75%. Глава Держспоживслужби заявив, що карантинні заходи у Києві можуть бути жорсткішими. Їх посилюватимуть, якщо заповненість лікарняних місць на 60% протримається довше, ніж 5 діб.

У Києві це тільки почалося. Може бути і червона зона, але основне завдання – не допустити цього,

– додав Рубан.

Також за його словами, збільшення ліжкофонду відбувається щодня. Наразі це є основним критерієм для посилення карантинних обмежень.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу