Станом на 14 лютого крім Києва у жовтій зоні перебувають Полтавська та Харківська області.
Актуально Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19
У червоній зоні карантину перебувають 5 регіонів:
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Рівненська,
- Хмельницька області.
Решта регіонів у помаранчевій зоні карантину.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 256 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.
Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ
Ситуація з COVID-19 в Україні: останні дані
- Після 4 тижнів стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Україні відзначили перші ознаки стабілізації ситуації.
- Зокрема, тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання та починає спадати.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання, 102 950 з яких летальні.