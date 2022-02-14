Станом на 14 лютого крім Києва у жовтій зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

Актуально Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19

У червоній зоні карантину перебувають 5 регіонів:

  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Луганська,
  • Рівненська,
  • Хмельницька області.

Решта регіонів у помаранчевій зоні карантину.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 256 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.


Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Ситуація з COVID-19 в Україні: останні дані

  • Після 4 тижнів стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Україні відзначили перші ознаки стабілізації ситуації.
  • Зокрема, тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання та починає спадати.
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання, 102 950 з яких летальні.