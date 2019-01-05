"Київ-Баскет" подав протест на результат кубкового матчу проти "Черкаських Мавп": деталі
У суботу, 5 січня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Серед них і гра "Київ-Баскет" проти "Черкаських Мавп".
Кияни виграли матч 76:69, але цього виявилося недостатньо, щоб пройти у Фінал чотирьох. Адже перший матч "Черкаські Мавпи" виграли з різницею +18 (109:91).
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Однак "Київ-Баскет" подав протест на результат матчу. Причиною протесту став епізод, коли в другому періоді на майданчику в команди Черкас з'явилася більша кількість легіонерів (гравців з ліцензією "Б") ніж передбачено регламентом змагань.
Протест найближчим часом розгляне директорат Чемпіонату України.
Джерело: 24 Канал
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