"Київ-Баскет" подав протест на результат кубкового матчу проти "Черкаських Мавп": деталі

У суботу, 5 січня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Серед них і гра "Київ-Баскет" проти "Черкаських Мавп".

Кияни виграли матч 76:69, але цього виявилося недостатньо, щоб пройти у Фінал чотирьох. Адже перший матч "Черкаські Мавпи" виграли з різницею +18 (109:91).

Читайте також: Як відбиратимуть баскетболістів на український Матч Зірок 2019

Однак "Київ-Баскет" подав протест на результат матчу. Причиною протесту став епізод, коли в другому періоді на майданчику в команди Черкас з'явилася більша кількість легіонерів (гравців з ліцензією "Б") ніж передбачено регламентом змагань.

Протест найближчим часом розгляне директорат Чемпіонату України.