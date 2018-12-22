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      "Київ-Баскет" розгромив "Черкаські Мавпи"

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      Київ-Баскет переміг Черкаські Мавпи
      Київ-Баскет переміг Черкаські Мавпи / ФБУ

      Команда Євгена Мурзіна без шансів перемогла "Мавп", які завітали до столиці із значно усіченим, через хвороби, станом. В ростері Міхельсона було лише 8 гравців.

      Новачок "Київ-Баскету" Арон Нванкво виграв стартове вкидання та сам же виконав першу атаку своєї команди, проте, не влучно. Відкрили ж рахунок у матчі саме гості – влучим із середньої був легіонер "Мавп" Брендон Янг. Після цього Отверченко та Нванкво з Крутоусом обмінялися влучаннями і рахунок став рівний – 5:5.

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      Після цього ініціатива перейшла до господарів паркету: два бали від Латковіча та два з фолом від Крутоуса за хвилину збільшили різницю в рахунку до 5 балів. "Мавпи" намагалися відігратися зусиллями все того ж Янга та Отверченка, але кияни тільки збільшували відрив у рахунку. Завершилася перша чверть 34:13.

      Другий період розпочався з яскравого данку від бігмена "Мавп" Крістофера Коуклі. Після цього ефектний відрізок видав капітан гостей Олександр Кольченко, який спочатку забив два, а після цього додав ще три бали з периметру. Але кияни знову взяли матч під власний контроль та за наступні 7 хвилин гри дозволили гостям набрати лише три бали. Тоді як самі забили за другу чверть 23. 57:23 після першої половини гри.

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      В третьому періоді різниця в рахунку продовжила лише рости, і тільки в заключній чверті команді Максима Міхельсона вдалося не програти – 17:17. Звершилася ж гра за рахунку 90:51.

      Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 90:51 (34:13, 23:10, 16:11, 17:17)

      Теги: БК Черкаські Мавпи Спорт БК Київ-Баскет Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: ФБУ
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