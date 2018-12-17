"Київ-Баскет" розірвав контракт з американським форвардом та запросив нового легіонера

"Київ-Баскет" розірвав контракт з американським форвардом Грегом Мангано та підписав угоду з новим гравцем із США.

Відомо, що на цей момент форвард Мангано вже залишив розташування столичної команди. У регулярному чемпіонаті він провів за "Київ-Баскет" 13 матчів.

Читайте також: Київські баскетболісти вирвали перемогу, закинувши неймовірний кидок на останній секунді: відео

На сайті команди повідомляють, що тренер команди Євген Мурзін прийняв рішення припинити співробітництво з Мангано, оскільки не отримав від гравця належної віддачі у матчах.

Також сайт клубу повідомив, що в розташування команди вже прибув баскетболіст покликаний закрити позицію четвертого номера. Ним виявився 26-річний Арон Нванкво, зріст якого становить 202 сантиметри.

Нванкво відіграв за коледж Піттсбурга п'ять сезонів починаючи з 2010 року. У сезоні 2017/2018 американець відіграв шість матчів за кіпрський "Апоп". На цей момент гравець перебуває на перегляді в київському клубі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24