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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Київ і Вашингтон обговорять важливе питання щодо ролі РФ в українських виборах

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Болтон і Порошенко
Болтон і Порошенко / Фото із соціальних мереж

Україна та США обговорять кроки щодо невтручання Росії та інших країн у вибори в Україні в 2019 році.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

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"Президент Порошенко та я погодилися, що ми розглянемо ті кроки, які Україна та США можуть вжити, щоб не допустити втручання (РФ – 24 канал) у вибори тут, в Україні", – сказав Болтон.

Він зазначив, що попередити втручання Росії в українські вибори можна через правоохоронні канали та "інші механізми".

Це загроза, яка стоїть перед кількома західними країнами. Ми чітко висловили свою позицію та готові працювати з урядом України, щоб не допустити таке втручання тут,
– наголосив радник президента США.

Нагадаємо, на парад до Дня Незалежності у Києві прибув радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Думка враження Болтона від України для президента США дуже важлива, відтак така зустріч може мати серйозний вплив на відношення Трампа до України.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини США Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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