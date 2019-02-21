Київ став лідером рейтингу найбюджетніших міст Європи для туристів

Київ опинився на першому місці у рейтингу найбюджетніших європейських міст для туристів.

Про це повідомляє німецьке видання InStyle.

Так, бюджетному туристу за дві ночі в тризірковому готелі в середньому доведеться заплатити 36 євро. Пиво та кава у Києві коштують менше, ніж одне євро. А щоб провести вихідні удвох в столиці України достатньо мати менше, ніж 250 євро.

Друге місце в рейтингу бюджетних міст посідає Краків (Польща), на третьому – Варшава (Польща), на четвертому – Белград (Сербія), на п'ятому – Будапешт (Угорщина).

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