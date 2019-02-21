12:14
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Київ став лідером рейтингу найбюджетніших міст Європи для туристів

      166 Читать новость на русском
      Вікенд на двох у Києві обійдеться менш ніж у 250 євро
      Вікенд на двох у Києві обійдеться менш ніж у 250 євро / unsplash.com

      Київ опинився на першому місці у рейтингу найбюджетніших європейських міст для туристів.

      Про це повідомляє німецьке видання InStyle.

      Так, бюджетному туристу за дві ночі в тризірковому готелі в середньому доведеться заплатити 36 євро. Пиво та кава у Києві коштують менше, ніж одне євро. А щоб провести вихідні удвох в столиці України достатньо мати менше, ніж 250 євро.

      Друге місце в рейтингу бюджетних міст посідає Краків (Польща), на третьому Варшава (Польща), на четвертому Белград (Сербія), на п'ятому Будапешт (Угорщина).  

      Читайте також: У 2018 році Київ встановив 28 температурних рекордів

      blog_ava
      Дерева у бруньках та снігопад: Іванка Трамп зачарувала зимовими фото Білого дому
      сьогодні
      3751
      Теги: Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сьогодні , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 290
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сьогодні , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 385
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 796
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 2961
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1378
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук