Київ став лідером рейтингу найбюджетніших міст Європи для туристів
Київ опинився на першому місці у рейтингу найбюджетніших європейських міст для туристів.
Про це повідомляє німецьке видання InStyle.
Так, бюджетному туристу за дві ночі в тризірковому готелі в середньому доведеться заплатити 36 євро. Пиво та кава у Києві коштують менше, ніж одне євро. А щоб провести вихідні удвох в столиці України достатньо мати менше, ніж 250 євро.
Друге місце в рейтингу бюджетних міст посідає Краків (Польща), на третьому – Варшава (Польща), на четвертому – Белград (Сербія), на п'ятому – Будапешт (Угорщина).
Читайте також: У 2018 році Київ встановив 28 температурних рекордів
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50