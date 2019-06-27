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      Київ накрив потужний ураган: падають дерева і зриває дахи – фото, відео

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      Київ накрив ураган - фото, відео негоди сьогодні 27 червня 2019
      Ураган в Києві / фото 24 каналу

      У столиці вирує справжній ураган. Київ, де вже довший час не було дощу, затягнуло хмарами, піднявся сильний шквальний вітер і розпочалась гроза. Негода вже наробила збитків: у Києві падають дерева, зриває дахи та монтажні конструкції.

      Сильна гроза розпочалася у столиці близько полудня. За перші півгодини негоди відомо про щонайменше 4 випадки падіння дерев.

      Зокрема, біля Шпалерного ринку на Об'їздній дорозі поблизу Академмістечка утворилися затори. Там дерево впало на дорогу, для проїзду автомобілів залишився лише один ряд.

      небо над Києвом затягнуло хмарами ураган столиця дощ
      Небо над Києвом затягнуло хмарами близько полудня/ фото 24 канал

      На Волоській вулиці дерево впало на припаркований поруч автомобіль, на Нижньоюрківській – дерево перекрило дорого, у дворах на Дорогожичах – теж поломані дерева.

      дерева поломані ураган Київ
      поломані дерева ураган шторм дощ Київ
      Поломані дерева на Дорогожичах

      Затори через ураган у Києві: відео

      Окрім того, потужний ураган у Києві зриває дахи та обриває лінії електропередач. А на одному з будмайданчиків столиці шквальний вітер взагалі зірвав підйомник з людьми.

      На Виноградарі вітер зірвав дах: відео

      У Києві вітер зриває підйомник із людьми: відео

      Новина доповнюється..

      blog_ava
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      Теги: Негода в Україні Погода Новини Києва
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