Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна

З приходом теплої пори хочеться більше мандрувати. А під час мандрів дуже хочеться побачити прекрасну панораму міста. Де в столиці гості міста та й самі кияни можуть помилуватися Києвом з висоти пташиного польоту? Ми знаємо найцікавіші та небанальні варіанти.

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Щит Батьківщини-матері

Адреса: вул. Лаврська, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Ціна: 300 грн

Час роботи: з 10:00 до 16:30, вихідний – понеділок



Сюди не пускають тих, хто боїться висоти

Оглядовий майданчик для справжніх любителів екстриму! На відомому монументі Батьківщина-мати (висота якого 102 метри) туристам пропонують піднятися на щит.

Він розташований на висоті 91 метр. Піднімають туди ліфтом, який їде під кутом. Побувати на оглядовому майданчику одночасно зможе лише двоє людей і інструктор. Ціна такого задоволення – 300 гривень з людини.

Якщо погода буде вітряна, піднятися вам не дозволять. З неприємного: про це не повідомляють по телефону. Крім того, декомунізувати треба не лише сам монумент, але й обслуговуючий персонал. Бо працюють вони у кращих традиціях СРСР.

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Тут є ще один оглядовий майданчик. На висоті 37 метрів. Він повністю зашитий сіткою і безпечний, тут встановлено 2 біноклі. І коштує це всього 50 гривень, вам навіть зроблять мінімальну екскурсію. Працює він на годину довше за екстремальний оглядовий майданчик.

Дзвіниця на Лаврі

Адреса: вул. Лаврська, 21

Ціна: 20 грн вхід на територію Лаври + 40 грн вхід на дзвіницю

Час роботи: з 9:30 до 17:00, щодня



Ще нещодавно майданчик був на ремонті

Потрапивши в Київ, варто сходити погуляти у Києво-Печерську лавру. Тут можна піднятися на Лаврську дзвіницю і оглянути місто з висоти 96,5 метрів! Оглядовий майданчик працює з 2015 року, до того він 10 років був на реставрації.

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Вам знадобиться трохи наполегливості, адже треба буде подолати 185 сходинок. Будьте готові до того, що лавра поки належить Московському патріархату і настрій прихожан тут панує відповідний.

Софійська дзвіниця

Адреса: Софійська площа

Ціна: 20 грн для дорослих, 10 грн для дітей

Час роботи: 10:00–17:30. Четвер – вихідний



Прекрасна панорама у центрі міста

Тут теж був закритий вхід до 2015 року. Однак зараз усі охочі мають можливість оглянути Київ з висоти 76 метрів! На вас чекає вся краса архітектури центру столиці, а також далекі панорами Лівого берегу.

Замкова гора

Адреса: у бік від Андріївського узвозу треба піднятися по металевих сходах

Ціна: безкоштовно



Для любителів старого Києва

А це, мабуть, найпопулярніший оглядовий майданчик у старій частині Києва. Абсолютно безкоштовно зможете помилуватися Андріївською церквою, узвозом, прекрасним Подолом.

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Дах ЖК "Олександрівський"

Адреса: прос. В. Лобановського 4А

Телефон: +380 98 365 78 78, +380 63 539 78 78, +380 44 228 56 78

Ціна: 50 грн

Час роботи: з 12 до 22



Тут дуже просторо

Чудове місце з прекрасною панорамою. Тут є бінокль, крісла, дивани і доволі багато місця.

Однак, варто зателефонувати наперед, чи працює дах. Адже його час від часу здають у повну оренду для культурних заходів, святкувань весіль чи днів народжень. Коштує така оренда 6-7 тисяч.

Дах недобудови

Адреса: вул. Семашко навпроти буд. 8



Для тих, хто любить нові райони столиці

Тут ви не отримаєте жодних послуг. Зате потрапити сюди можна абсолютно безкоштовно і цілодобово! Прекрасне місце, щоб помилуватися заходом чи сходом сонця. З даху 25-поверхової недобудови перед вами відкриється панорама Святошинського району.

Романтична вечеря на даху

Адреса: прос. Шумського 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Ціна: від 900 грн

Час роботи: цілодобово



Чудова ідея для побачення

А от якщо ви прихильник комфортного відпочинку – вам пряма дорога на Березняки. Тут на даху будинку влаштовують романтичні побачення. До ваших послуг – закритий дах та крита альтанка з декораціями. На ваш вибір романтична вечеря та інші вау-ефекти.

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Тут також можна відсвяткувати день народження. Але є обмеження: максимум 7 людей і до 22:30. Коштує таке задоволення 1 000 грн в годину. До послуг клієнтів – меблі, декор, посуд.

Редакція 24 Каналу бажає вам незабутніх мандрівок та чудових панорам!