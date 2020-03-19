Київ отримав нові автомобілі швидкої та експрес-лабораторії: відео

Київ отримав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для служб екстреної медицини. Також мер столиці Віталій Кличко передав місту дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

В нових автомобілях швидкої допомоги, які обслуговуватимуть киян, встановлені апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори з моніторами основних життєвих показників пацієнтів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Також в каретах швидкої – діагностичне обладнання. Це дасть змогу поставити діагноз пацієнту ще під час його транспортування до лікарні.





В автомобілях швидкої – діагностичне обладнання / Фото Київської міської ради

Наразі столиця отримала дві експрес-лабораторії. Кличко каже: десять – на черзі, адже гроші за них вже заплатили і вони мають прибути протягом двох наступних тижнів.

Експрес-лабораторії закупили, щоб встановити в аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9,

– розповів Кличко.

Експрес-лабораторії iPonatic, які отримав Київ, дають більш достовірний результат – 97-99% за 40 хвилин. Особливістю цих пересувних лабораторій є те, що діагноз встановлюють на основі аналізу слини. Такі лабораторії застосовують в 12 країнах світу для діагностики коронавірусу: зокрема, у Франції, Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших.

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Важливо! В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання вірусом Covid-19, 2 з них – у Києві ще 2 – у Київській області. На Київщині оголошено надзвичайну ситуацію.



Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу