20:12
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Київ пережив тиждень у кілометрових заторах: фото

      72 Читать новость на русском

      Тиждень в Києві почався з величезних заторів. Зокрема, на проспекті Бажана водії, які прямували з лівого на правий берег, застрягли в кілометрових корках. Декілька сотень метрів можна було їхати цілу годину.

      На в’їздах до Києва та маленьких вуличках неподалік метро Житомирська можна побачити картину зі стихійного перехоплюючого паркінгу. Адже люди з околиць столиці залишали там свої автівки, аби далі їхати на метро.

      Читайте також: У Києві біля метро "Дарниця" провалився міст: фото, відео

      А ввечері, коли усі поверталися з роботи додому, столиця ледь рухалася. Стояла Набережно-Хрещатицька вулиця та Набережне Шосе, напружена ситуація була на в’їздах на мостах Північний, Патона, Метро та Південний. Там проводили ремонтні роботи, мерія закликала водіїв до розуміння.

      Затори в центрі Києва
      Затори в центрі Києва

      А в середу ще й сніг випав у Києві. Тоді в столиці трапився справжній дорожній колапс. Завмерли всі дорожні артерії. До того ж ускладнило рух ще й сотні ДТП. Це типова ситуація для Києва, яка тільки погіршується з року в рік. Приріст автомобілів сягає 8%, паркувати їх ніде, водії для стоянки займають смуги для руху.

      Затори через сніг в Києві
      Затори через сніг в Києві

      Поки ж в столичній мерії лише обговорюють можливість будівництва платних доріг для транзитних вантажівок, аби вони не заїжджали у місто та сплачували кошти за проїзд, а також вирішують питання з неправильно припаркованими автомобілями.

      Експерт Віктор Петрук вважає, що міська влада має розвивати громадський транспорт та закликати киян ним більше користуватися.

      Громадський транспорт в Києві
      Громадський транспорт в Києві

      А поки весна не прийшла столичним водіям доведеться терпіти постійні зимові затори або ж пересісти на громадський транспорт, який все частіше стає кращим та швидшим способ пересування по столиці. Щоправда, і ціна його підвищується і вартує вже 8 гривень.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Київ замело снігом Авто Транспорт Дороги Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      сьогодні , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 615
      Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      сьогодні , 19:00 Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      Юрій Бутусов 875
      Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      сьогодні , 17:00 Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      Олексій Чибісов 5452
      "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      сьогодні , 15:00 "Євробляхи" і електромобілі збурили автожиття в Україні
      Артем Овдієнко 959
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 14:25 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук 2200
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Карикатура тижня: велорейтинг Кличка
       24 квітня 2016 , 19:02 1
      У Львові активно поширюється псевдо-волонтерство
       18 березня 2015 , 13:32
      Хацкевич: Динамо перевіряють на характер – він є
       1 жовтня , 16:05
      Киянка сокирою пошматувала Porsche: відео
       13 листопада , 15:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук