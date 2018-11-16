Київ пережив тиждень у кілометрових заторах: фото

Тиждень в Києві почався з величезних заторів. Зокрема, на проспекті Бажана водії, які прямували з лівого на правий берег, застрягли в кілометрових корках. Декілька сотень метрів можна було їхати цілу годину.

На в’їздах до Києва та маленьких вуличках неподалік метро Житомирська можна побачити картину зі стихійного перехоплюючого паркінгу. Адже люди з околиць столиці залишали там свої автівки, аби далі їхати на метро.

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А ввечері, коли усі поверталися з роботи додому, столиця ледь рухалася. Стояла Набережно-Хрещатицька вулиця та Набережне Шосе, напружена ситуація була на в’їздах на мостах Північний, Патона, Метро та Південний. Там проводили ремонтні роботи, мерія закликала водіїв до розуміння.



Затори в центрі Києва

А в середу ще й сніг випав у Києві. Тоді в столиці трапився справжній дорожній колапс. Завмерли всі дорожні артерії. До того ж ускладнило рух ще й сотні ДТП. Це типова ситуація для Києва, яка тільки погіршується з року в рік. Приріст автомобілів сягає 8%, паркувати їх ніде, водії для стоянки займають смуги для руху.



Затори через сніг в Києві

Поки ж в столичній мерії лише обговорюють можливість будівництва платних доріг для транзитних вантажівок, аби вони не заїжджали у місто та сплачували кошти за проїзд, а також вирішують питання з неправильно припаркованими автомобілями.

Експерт Віктор Петрук вважає, що міська влада має розвивати громадський транспорт та закликати киян ним більше користуватися.



Громадський транспорт в Києві

А поки весна не прийшла столичним водіям доведеться терпіти постійні зимові затори або ж пересісти на громадський транспорт, який все частіше стає кращим та швидшим способ пересування по столиці. Щоправда, і ціна його підвищується і вартує вже 8 гривень.