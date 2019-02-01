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      Київ посів перші позиції у рейтингу найкращих сніжних міст Європи

      786 Читать новость на русском
      Сніжний Київ
      Сніжний Київ / skyandmethod.com

      Столиця України посіла шосте місце у топі найбільш багатосніжних міст Європи, які варто відвідати туристам. Київ розташований на березі Дніпра та має безліч архітектурних та історичних пам'яток, що по-особливому виглядають у сніжну пору. Загалом з грудень по березень у місті 13 сніжних днів на місяць.

      До того ж, місто є досить бюджетним для іноземних туристів, а отже подорожувати тут одне задоволення, повідомило видання Der Standard.

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      Такий нетиповий рейтинг склав відомий сайт з пошуку житла для відпочинку Holidu у співпраці із сайтом Worldweatheronline. Всього вони порівнювали 372 європейських міста.

      У переліку найбільш сніжних міст Європи також опинилися Каунас (Литва), Осло (Норвегія), Турку (Фінляндія), Вільнюс (Литва), Таллінн (Естонія) тощо. Перше місце посіли фінські Гельсінкі із 17 сніговими днями кожного зимового місяця. 

      Зима у Гельсинках
      Зима у Гельсинках

      Крім того, сайти потурбувалося й про те, куди піти та що побачити у містах, що брали участь у рейтингу. Наприклад, у Києві радять обов'язково відвідати Києво-Печерський монастир, Печерську лавру та Софійський собор. 

      Києво-Печерська Лавра
      Києво-Печерська лавра є одним із семи чудес України

      Також туристам пропонують пообідати "типовим українським хот-догом", після чого можна прогулятися берегами Дніпра. Іноді річка повністю замерзає і тоді її можна обережно перетнути пішки.

      Дніпро – четверта за довжиною річка Європи
      Дніпро – четверта за довжиною річка Європи

      У своєму блозі NASA опублікувала фото замерзлої та засніженої річки.

       Такий вигляд має Дніпро з космосу
      Такий вигляд має Дніпро з космосу

      Другий день у Києві радять присвятити огляду численних пам'ятників столиці. Наприклад, прогулятися до статуї "Батьківщина-мати", або ж відвідати Майдан Незалежності у самому центрі міста.

      Монумент
      Монумент "Батьківщина-мати" видно майже з будь-якої точки Києва

      А от знавці історії можуть відвідати Національний музей Чорнобиля. 

       Музей історії Чорнобиля
      Музей історії Чорнобиля

      Нещодавно, 31 січня, Київська влада затвердила нові ставки туристичного збору для гостей столиці. Відтак платити доведеться як українцям, так і іноземцям.
      Теги: Новини України Новини Києва Києво-Печерська лавра Новини культури Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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