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      Київ потрапив у топ-10 міст світу з найкращою панорамою

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      Київ ввечері
      Київ ввечері / elektraua.livejournal.com

      Київ потрапив в десятку міст з найкращою панорамою. Рейтинг опублікувало авторитетне британське виданняThe Guardian. Журналісти склали топ-десять найкращих міських панорам за відгуками своїх дописувачів.

      В українській столиці дописувачі видання The Guardian високо оцінили Андріївську церкву і види, які відкриваються з оглядового майданчика поруч з нею. 

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      Туристам радять прогулятися Андріївським узвозом і помилуватися різнокольоровими будиночками і храмами на Подолі. І, звичайно, – не забути помилуватися Дніпром – однією з найбільших річок в Європі.

      київ найкращі панорами
      Панорама Києва, яку опублікувало видання // Grant Rooney Premium/Alamy

      Окрім Києва до списку потрапили Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Більбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараїсо і Берген.

      джайпур
      Джайпур (Індія) // Getty Images

      гавана
      Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy

      dthjyf
      Верона (Італія) // Don White/Alamy

      берген
      Берген (Норвегія) // Yvette Cardozo/Alamy

      чилі
      Вальпараїсо (Чилі) 

      більбао
      Більбао (Іспанія) // Paul Adams/Alamy

      ханой
      Ханой (В'єтнам) // David Harding/Alamy

      нью-йорк
      Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy

      кейптаун
      Кейптаун (Південна Африка) // National Geographic Image Collection/Alamy

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Подорожі
      Джерело: 24 канал
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