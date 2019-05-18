Київ потрапив у топ-10 міст світу з найкращою панорамою

Київ потрапив в десятку міст з найкращою панорамою. Рейтинг опублікувало авторитетне британське виданняThe Guardian. Журналісти склали топ-десять найкращих міських панорам за відгуками своїх дописувачів.

В українській столиці дописувачі видання The Guardian високо оцінили Андріївську церкву і види, які відкриваються з оглядового майданчика поруч з нею.

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Туристам радять прогулятися Андріївським узвозом і помилуватися різнокольоровими будиночками і храмами на Подолі. І, звичайно, – не забути помилуватися Дніпром – однією з найбільших річок в Європі.



Панорама Києва, яку опублікувало видання // Grant Rooney Premium/Alamy

Окрім Києва до списку потрапили Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Більбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараїсо і Берген.



Джайпур (Індія) // Getty Images



Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy



Верона (Італія) // Don White/Alamy



Берген (Норвегія) // Yvette Cardozo/Alamy



Вальпараїсо (Чилі)



Більбао (Іспанія) // Paul Adams/Alamy



Ханой (В'єтнам) // David Harding/Alamy



Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy