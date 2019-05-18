Київ потрапив у топ-10 міст світу з найкращою панорамою
Київ потрапив в десятку міст з найкращою панорамою. Рейтинг опублікувало авторитетне британське виданняThe Guardian. Журналісти склали топ-десять найкращих міських панорам за відгуками своїх дописувачів.
В українській столиці дописувачі видання The Guardian високо оцінили Андріївську церкву і види, які відкриваються з оглядового майданчика поруч з нею.
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Туристам радять прогулятися Андріївським узвозом і помилуватися різнокольоровими будиночками і храмами на Подолі. І, звичайно, – не забути помилуватися Дніпром – однією з найбільших річок в Європі.
Панорама Києва, яку опублікувало видання // Grant Rooney Premium/Alamy
Окрім Києва до списку потрапили Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Більбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараїсо і Берген.
Джайпур (Індія) // Getty Images
Гавана (Куба) // Kate Hockenhull/Alamy
Верона (Італія) // Don White/Alamy
Берген (Норвегія) // Yvette Cardozo/Alamy
Вальпараїсо (Чилі)
Більбао (Іспанія) // Paul Adams/Alamy
Ханой (В'єтнам) // David Harding/Alamy
Нью-Йорк (США) // Yooran Park/Alamy
Кейптаун (Південна Африка) // National Geographic Image Collection/Alamy