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      Київ серед лідерів за рівнем заторів у Європі: як КМДА планує позбуватися проблеми

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      Київ третій у Європі та 12 у світі в рейтингу найбільших заторів. У порівнянні з 2019 роком ситуація для столиці України тільки погіршилася. Як цю проблему планує вирішувати міська влада – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Рейтинг міст з найбільшими заторами вже втретє складала нідерландська компанія, що спеціалізується на GPS-навігації. Аналізували понад 400 великих міст. 

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      Серед європейських міст гіршу ситуацію, аніж Київ мають лише Москва та Стамбул.

      Рейтинг заторів
      Рейтинг міст за рівнем заторів

      У середньому киянин витрачає щодня пів години свого життя в заторах, а за рік набігає 9,5 днів. За 2019 рік столиця тільки погіршила свої показники.

      Ми отримали 7 додаткових відсотків заторів за минулий (2019 – 24 канал) рік. Це дуже багато,
      – пояснив експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

      Київ часто порівнюють із Берліном, бо кількість жителів і площа міста там майже така ж. Жителька Берліна Ксенія пояснила, що у німецькій столиці дуже зручна й розгалужена мережа громадського транспорту. Тільки метро налічує 173 станції, що утричі більше, ніж у Києві. І на двоколісних там їздять не одиниці, як у Києві. Адже велодоріжки це окрема смуга для транспорту, то ж усе більше берлінців залишають авто вдома.

      Метро Берліна
      Метро Берліна

      "Нещодавно в місті були введені обмеження швидкості для автомобілів у 30 кілометрів на годину на більшості центральних вулиць. Ви можете уявити наскільки швидшим є пересування на метро у порівнянні з пересуванням на автомобілі", – розповіла жителька Берліна Ксенія.

      У Києві все ж таки громадський транспорт головний. Він возить 70% пасажиропотоків. Тому він має бути пріоритизованим за всіма параметрами,
      – пояснив експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

      Однак щоб стимулювати людей пересісти з авто, тролейбуси й автобуси мають їздити чітко вільною смугою для громадського транспорту.

      У КМДА визнають, що ситуація із заторами ледь не катастрофічна. Радник Кличка нещодавно створив експертну групу з цього питання. У підсумку по 200 штрафів на день за неправильне паркування і по 150 евакуйованих авто. Проте, щоб дійсно розвантажити місто, потрібно добудувати Велику Окружну дорогу.

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      "Ми не можемо перебудувати все місто для автомобілів, щоб кожному було зручно запаркуватися. Ні, має бути боляче, має бути дорого. Ви маєте користуватись або метро, або громадським транспортом, або не їздити в центр", – пояснив радник міського голови Києва Максим Бахматов.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини Києва Авто Транспорт КМДА
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