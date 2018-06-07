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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Ольга Бродська

Київ скоро очистять від маршруток

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Люди штовхають маршрутку у заметіль
Люди штовхають маршрутку у заметіль / Politeka

Всі ми неодноразово перевіряли на собі унікальний екстрим українських маршруток. І не дарма, ой не дарма, на них розміщують рекламу різних служб таксі. Та навряд чи хтось із нас аж настільки перейнявся ідеями цього екстриму, щоб набити собі тату в пам'ять про незабутні мандрівки.

А от американця Евана Сіерадзкі пройняло по повній програмі – на його руці красується маршрутковий "Богданчик" з написом "Ріпки" – села, в якому він, волонтер Корпусу Миру, живе і викладає англійську мову. Еван називає подорожі на маршрутці до Ріпок "пекельними" і, мабуть, хоче, щоб його рука з татуюванням тепер весь час нагадувала про необхідність праведного способу життя. Бо інакше ріпнянська маршрутка і справді відвезе в Пекло.

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Ми ж до маршрутних таксі звикли як до сонця на небі. Влітку, до речі, стіни маршруток жарять не гірше за наше світило.

Втім, веселі подорожі з девізом "Задня площадка, передаємо за проїзд" можуть скоро закінчитися, зокрема у столиці: днями у КМДА на засіданні комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами затвердили рішення про очищення київських вулиць від транспортних бляшанок до 2022 року.

Ні роздовбаним салонам, ні зупинкам біля кожного стовпа, ні Цезарям за кермом! Хоча...

Зачекайте. А що замінить маршрутки? У КМДА планують замінити їх автобусами, тролейбусами і трамваями. Хороше, логічне рішення. Європейське, адекватне. Якщо тільки не згадати про ще одну новину: з 14 липня вже цього року у громадському транспорті столиці виросте плата за проїзд і становитиме 8 гривень з носа. Так, зараз проїхатися маршруткою через половину міста теж недешево, гривень 7 треба віддати. Але на короткі маршрути ціна нижча – лише 4 гривні. Виходить, що як би ми не ставилися до маршруток, розцінки на них виправдані і навіть мають систему лояльності.

Та скоро нашим гаманцям не буде різниці, куди і як довго ми мандруватимемо, адже плата буде незмінна. Кілька років тому, пам'ятаю, що були спроби у метро ввести систему оплати не за кількість поїздок, а за час, проведений на території метрополітену. Щось схоже на систему лояльності. Але чомусь цю ідею відкинули, просто піднявши тарифи.

...Недавно у спільноті "Київ оперативний" виклали фото маршрутки №189, у якої під час розвороту відлетіло 2 колеса. Два лівих колеса.

Може, по 8 гривень ми будемо сплачувати не за лояльність, а за власну безпеку?

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Гроші Новини політики Новини Києва Публікації Віталій Кличко КМДА
Джерело: 24 Канал
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