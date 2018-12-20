Київ стає спортивною столицею Європи і світу, – Віталій Кличко

У 2018 році Київ провів велику кількість спортивних змагань світового рівня. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів УЄФА та 56-й конгрес WBC. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про роботу міської влади у 2018-му році.

Київ стає спортивною столицею Європи і світу. Так, цього року у столиці відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу "ISKA", чемпіонат Європи з міні-футболу-2018, Workout fest 2018, та вперше фінал Ліги чемпіонів УЄФА і 56-й конгрес WBC,

– сказав мер столиці.

Він зазначив, що за весь період проведення фіналу Ліги чемпіонів із 21 до 26 травня українські прикордонники у пунктах пропуску оформили понад 300 тисяч іноземних громадян.

"І кожен із них – це потенційний амбасадор нашого міста, який розповість про Київ своїм друзям, зробить промо нашому місту" – зазначив Віталій Кличко.

Як зауважив міський голова, великою подією для столиці став і 56-й Конгрес WBC, що відбувся на початку жовтня. Переговори про залучення цієї події в Україну Віталій Кличко вів два роки.

"Протягом тижня кияни та гості столиці могли побачити легенд світового боксу – Леннокса Льюіса, Евандера Холіфілда, Оскара Де Ла Хойю, Еріка Моралеса. Прибули також судді, спортивні менеджери, багато гостей. Усі вони залишилися у захваті від Києва і обіцяли обов’язково повернутися. І керівництво УЄФА, і керівництво WBC високо оцінили рівень організації таких грандіозних заходів. Тобто Київ впорався і показав себе найкращим чином", – підкреслив мер столиці.

Він наголосив, що всього на розвиток галузі "Фізична культура і спорт" у 2018 році місто виділило на 20 відсотків більше у порівнянні з минулим роком – 640 мільйонів гривень. Зокрема, у столиці відкрили 2 нових спортивних школи, відремонтували 8 спортивних закладів, облаштовано у співфінансуванні з державою 52 футбольних поля.

"Нарешті до комунальної власності громади Києва повернули спортивний комплекс "Стадіон "Старт". Тепер ми вже зможемо, як і обіцяли, взятися за його реконструкцію", – наголосив Віталій Кличко.