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Київ святкує свій День народження чистим: комунальники за ніч прибрали гори сміття

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Кому цієї ночі було не до веселощів, так це київським комунальникам. Вони знищували сліди перебування фанів у Києві. Бо ті ще напередодні матчу перетворили центр Києва на суцільне звалище. Чи не найбільше постраждав парк Шевченка і його околиці. Пляшки від пива лежали горами, а у фонтані плавала тара від напоїв.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Київ зустрічає свій День народження чистим завдяки комунальникам. У парку Шевченка усюди лежали пляшки та недопалки, зараз же все прибрано і красиво. Британські фани були шоковані тим, що київські комунальники змогли прибрати парк та його околиці, а також фонтан, який в інтернеті нарікли "пивним". Вчора він був схожий на величезний кухоль пива, у якому плавали пляшки.

Ось так виглядав Київ вчора, 26 травня, після "прогулянки" фанів парком:

 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва Реал – Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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