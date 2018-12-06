Київ та Москва незабаром можуть сісти за стіл переговорів щодо транзиту російського газу

На початку 2019 року Україна, Росія та Євросоюз можуть провести тристоронні переговори стосовно транзиту російського газу .

Про це повідомили у Єврокомісії за підсумками зустрічі віце-президента ЄК Мароша Шефчовіча і глави МЗС України Павла Клімкіна.

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Шефчовіч заявив, що сподівається дійти згоди у газовому питанні. Мовляв, це спільне завдання Європейської комісії, уряду України, "Нафтогазу" і європейських споживачів.

Єврокомісія готова посприяти у цьому процесі як в найближчі тижні, так і протягом усього 2019 року, оскільки це є ключовим елементом тристоронніх газових переговорів. Їх успішний результат, а саме довгостроковий транзит газу через Україну в ЄС надійним і економічно ефективним способом, має першорядне значення для енергетичної безпеки європейських споживачів,

– зазначив Шефчовіч.

Для досягення прогресу безпосередньо переговорам, вірогідно, передуватимуть технічні зустрічі експертів.

З Віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марошем Шефчовічем поговорили про безпеку, енергетичну і не тільки. Домовились про послідовність спільних дій. pic.twitter.com/TYb9JvAEt7 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 грудня 2018 р.

Про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.



Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб не постачати газ іншим країнам в обхід України.