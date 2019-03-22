Київ увійшов у топ-10 міст світу за ефективністю бюджетних інвестицій

У 2019 році столиця України увійшла до списку топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій. Крім того Київ отримав відзнаку за зниження бюрократії.

Про це повідомили у прес-службі мера столиці Віталія Кличка.

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До слова, конкурс від "fDi Location Awards", що проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment визнав Київ одним з найуспішніших міст світу з точки зору інвестиційної привабливості. Церемонію нагородження найкращих відбулася у Каннах ще 12-15 березня під час міжнародної виставки нерухомості MIPIM

Нагороду Києва отримав мер столиці Віталій Кличко. На виставці він представив стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу.



Віталій Кличко отримав нагороду

Цьогорічна виставка нерухомості зібрала 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід відвідали до шести тисяч міжнародних інвесторів та чотири тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості.

Цьогорічною темою виставки став розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності.

Нагадаємо, що столиця України посідає першу сходинку серед європейських міст, яких відносять до найбюджетніших центрів. Після Києва декілька міст Польщі, Угорщини та інших країн Європейського союзу.