Київ виділив 260 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом: на що пішли гроші

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що з резервного фонду бюджету міста було виділено 260 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією коронавірусу. За словами Кличка, ці гроші підуть на медичні препарати та забезпечення роботи медичних працівників.

Про гроші, які Київ витрачає на боротьбу з коронавірусом, Віталій Кличко розповів під час свого брифінгу.

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Гроші були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків і засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста,

– підкреслив мер Києва.

Крім того, столиця планує закупити додатково апарати штучної вентиляції легень. Зараз було замовлено і Київ очікує на 30 нових апаратів.

"Також ми чекаємо на 10 апаратів тест-систем, маски і захисні костюми для медиків", – розповів Віталій Кличко.

Резюмуючи, він звернувся до киян і закликав їх бути обережними. Мовляв, це стосується їхнього здоров'я, а також здоров'я оточуючих.

Звернення Віталія Кличка: дивіться відео