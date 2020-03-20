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      Київ виділив 260 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом: на що пішли гроші

      - Читать новость на русском
      Кличко розповів, куди Київ спрямував гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом / kyivcity.gov.ua

      Мер Києва Віталій Кличко розповів, що з резервного фонду бюджету міста було виділено 260 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією коронавірусу. За словами Кличка, ці гроші підуть на медичні препарати та забезпечення роботи медичних працівників.

      Про гроші, які Київ витрачає на боротьбу з коронавірусом, Віталій Кличко розповів під час свого брифінгу.

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      Гроші були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків і засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста,
      – підкреслив мер Києва.

      Крім того, столиця планує закупити додатково апарати штучної вентиляції легень. Зараз було замовлено і Київ очікує на 30 нових апаратів.

      "Також ми чекаємо на 10 апаратів тест-систем, маски і захисні костюми для медиків", – розповів Віталій Кличко.

      Резюмуючи, він звернувся до киян і закликав їх бути обережними. Мовляв, це стосується їхнього здоров'я, а також здоров'я оточуючих.

      Звернення Віталія Кличка: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Гроші Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Новини політики
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