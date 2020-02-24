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      Київ встановив рекорд в освіті

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      Телевізійний Освітній Марафон

      22 лютого в Києві пройшла безпрецедентна подія в сфері освіти – безперервний десятигодинний Телевізійний Освітній Марафон.

      Під час марафону 30 професійних українських тренерів з емоціонального інтелекту, англійської мови, продажів, ораторського мистецтва, тайм-менеджменту тощо, у прямому ефірі на телеканалі "Київ" провели авторські майстер-класи.

      Наприкінці Освітнього Марафону, організаторам було вручено відповідний сертифікат встановлення в столиці України Національного Рекорду "Найтриваліший безперервний телевізійний марафон освітньої тематики у прямому ефірі".

      Ініціатор проведення Освітнього Марафону, Директорка "Освітнього Хабу міста Києва" КНП "Освітня агенція міста Києва" Марія Богуслав сказала: "Ми вдячні провідним українським тренерам за те, що взяли участь у цій події, керівництву телеканалу "Київ" за надання 10 годин ефірного часу для трансляції Освітнього Марафону та меру Києва Віталію Кличку за підтримку нашої ініціативи. Для нас цей рік розпочався успішно і ми плануємо протягом усього року проводити цікаві інноваційні освітні заходи, адже місія Освітнього Хабу – перетворити Київ на територію нових можливостей для кожного, надавши киянам можливість отримувати найнеобхідніші навички ХХІ століття, незалежно від віку та сфери діяльності".

      Співавторами рекорду стали: Асоціація інноваційної та цифрової освіти, ТРК "Київ" та спікери Освітнього Марафону: Віталій Зубков, Олександр Стручаєв, Уляна Супрун, Павло Ковчег, Василь Пехньо, Аліна Сугаренко, Наталя Лісневська, В’ячеслав Толкованов, Юрій Макаров, Сергій Тараненко, Володимир Співаковський, Олеся Вієцька, Вікторія Данилевська, Олег Шпілін, Наталія Сидорко, Ольга Руднєва, Андрій Длігач, Володимир Страшко, Юлія Бех, Тетяна Швацька, Денис Зеленов, Яна Агоєва, Анна Просвєтова, Марія Богуслав, Сергій Мамаєв, Олександр Олешко, Ярослав Притикін, Петро Синєгуб, Людмила Богуш та Ваче Давтян.

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      Теги: Освіта Освіта в Україні Новини України Новини Києва
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