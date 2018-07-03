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Телеканал новин 24 Блоги Олеся Пинзеник
Олеся Пинзеник

Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев

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Вирубка лісу
Вирубка лісу / Фото автора

Майже всі ми бачили жахливі фото з Карпат з "лисими зонами" після катастрофічних неконтрольованих рубок. Кияни переймаються, але думають, що в столиці все інакше – відкриваються парки, створюються сквери. Крім того ми всі пам'ятаємо з дитинства, що Київ – це найзеленіше місто Європи.

Але чому з кожним роком в Києві все важче і важче дихати?

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Почнемо спочатку. Київ вже давно втратив статус найзеленішого міста Європи. Пройдіть вглиб лісопаркових господарств, що відносяться до Києва: Дарниці, Конча-Заспи чи Святошина і побачите масштаби катастрофи: 3, 5, 10-гектарні вирубки лісу. Причому цю вирубку здійснюють під виглядом "лікування".

Вже зараз можна стверджувати, що масштаби вирубки будуть лише зростати. У час, коли тисячі киян борються за кожен кущ та дерево під своїм вікном чи в дворі, в лісах, що відносяться до території Києва, і які є його легенями, вирубуються сотні тисяч дерев і це все під виглядом "лікування" лісу.

Дані з Global Forest watch, системи моніторингу лісу у всьому світі, показують, що за 15 років в Києві було знищено близько 2300 га зелених насаджень. Схожу цифру дають й київські екологи – 2500 га за 20 років. Це приблизно МІЛЬЙОН (!) ДЕРЕВ.

А тепер маєте можливість подивитися на фото з нашого лісу:

Те, що залишилося від лісу під Києвом
Те, що залишилося від лісу під Києвом

Ми підготували проект рішення Київради, який має припинити суцільну вирубку лісів навколо Києва.

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Рішення надзвичайно важко проходило екологічну комісію, хоча саме вона й мала би захищати наші зелені легені. Пропонувалася відкласти, створити робочу групу з лісниками, тобто піти стандартним шляхом заговорювання і "топлення" рішення.

Але завдяки шаленому тиску громадськості та присутності журналістів з телеканалів СТБ та ТРК "Київ" вдалося переламати ситуацію і підтримати проект для винесення на пленарне засідання.

Два роки тому, я вже була ініціатором рішення про необхідність введення мораторію на суцільні рубки в об’єктах природно-заповідного фонду (так, навіть в наших заповідниках, де будь-яка господарська діяльність заборонена, під виглядом санітарних рубок відбувалася банальна заготівля деревини) і воно було підтримано 86 депутатами. Аналогічні рішення були прийняті у Київській, Закарпатській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Херсонській областях. І ви знаєте, з моменту прийняття рішень, ніякий короїд не знищив ті ліси. Ліс дійсно треба захищати та оберігати, але не шляхом сокири та пили.

В європейських країнах, на кшталт Німеччини, Австрії та Франції, вже давно відмовилися від практики суцільних санітарних рубок і навіть комерційні рубки здійснюють винятково вибірковим методом. Тобто багато країн вже давно навчилися лікувати ліс без рубок, а більш гуманними шляхами.

Лікування лісу суцільними санітарними рубками – це майже те ж саме як лікувати зубну біль шляхом гільйотини. Я вас запевняю, що біль точно зникне. І голова також.

Зараз Київ має шанс стати першим, де будуть заборонені суцільні рубки в міських лісах і показати приклад іншим містам, незважаючи на тиск та супротив деяких депутатів та лісників.

Проект рішення про введення мораторію на суцільні рубки, співініціатором якого є я, буде розглянуто 5 липня на пленарному засіданні Київради. І зараз голос за депутатами: чи ми хочемо жити в зеленому місті, яким ми можемо пишатися, чи в кам’яних джунглях, на які поступово перетворюється Київ.

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Автор: Олеся Пинзеник
Теги: Новини України Новини політики Законопроект Законодавство Новини Києва Екологія Публікації
Джерело: 24 Канал
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