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      Київ замело снігом: із негодою бореться спецтехніка, з’явилися фото заметів

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      З вечора суботи, 30 листопада, відколи Київ почало засипати снігом, із негодою борються 358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання підприємств "Київавтодору". Водіїв закликають не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

      Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на "Київавтодор".

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      Із початком першого снігу негайно розпочали роботу солерозкидувачі, щоб не допустити утворення ожеледиці та снігових накатів на дорогах Києва. Протягом усієї ночі на дорогах столиці працювала очисна техніка з відвалами та щітками,
      – мовиться в повідомленні.

      Перш за все прибирали та посипали тротуари на вулицях зі складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, якими проходять маршрути руху громадського транспорту.

      Для ефективнішої роботи та враховуючи інтенсивні снігопади, з 2:15 години в усіх районах Києва колони спецтехніки очищували дорожню мережу.

      На світанку особливу увагу приділили прибиранню правої смуги доріг, щоб зранку міський громадський транспорт міг працювати без перешкод.

      Крім того, дорожники проводили механізоване та ручне прибирання тротуарів та зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів.

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Києва Київ замело снігом Сніг в Україні Укравтодор Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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