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      Київ замело снігом: як працюють столичні аеропорти

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      Сніг в аеропорту "Київ"
      Сніг в аеропорту "Київ" / Facebook-сторінка аеропорту "Київ"

      Попри те, що в ніч проти 13 листопада Київ замело снігом, в аеропорту "Київ" (Жуляни) рейси виконуються за розкладом. Між вильотами і прильотами в аеропорту розчищають злітно-посадкову смугу.

      Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.

      Видимість на злітній смузі в аеропорту "Київ" наразі становить 500 метрів, є значна хмарність, падає сильний сніг, а температура повітря становить 0 градусів.

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      Щодо аеропорту "Бориспіль", то керівниця прес-служби летовища Тетяна Ярош повідомила "Укрінформу", що аеропорт працює у штатному режимі.

      "Очищується перон та злітно-посадкова смуга, підтримується необхідний коефіцієнт зчеплення спеціальними реагентами", – сказала вона.

      Щоб забезпечити безпеку польотів, на деякі рейси є незначні затримки зі спеціальною обробкою повітряних суден від обледеніння.

      До слова, станом на ранок 13 грудня через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.

      Від вечора 12 грудня до ранку 13 грудня до Києва було заборонено в’їжджати вантажівкам, проте їх рух уже відновили. У міській владі запевнили, що контролюють ситуацію з негодою у столиці, проте не виключили можливість, що через снігопади у Києві можуть закрити школи та дитсадки.

      Теги: Новини України Новини Києва авіація Транспорт Новини Борисполя Сніг в Україні Київ замело снігом Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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