Київ замело снігом: як працюють столичні аеропорти

Попри те, що в ніч проти 13 листопада Київ замело снігом, в аеропорту "Київ" (Жуляни) рейси виконуються за розкладом. Між вильотами і прильотами в аеропорту розчищають злітно-посадкову смугу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.

Видимість на злітній смузі в аеропорту "Київ" наразі становить 500 метрів, є значна хмарність, падає сильний сніг, а температура повітря становить 0 градусів.

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Щодо аеропорту "Бориспіль", то керівниця прес-служби летовища Тетяна Ярош повідомила "Укрінформу", що аеропорт працює у штатному режимі.

"Очищується перон та злітно-посадкова смуга, підтримується необхідний коефіцієнт зчеплення спеціальними реагентами", – сказала вона.

Щоб забезпечити безпеку польотів, на деякі рейси є незначні затримки зі спеціальною обробкою повітряних суден від обледеніння.

До слова, станом на ранок 13 грудня через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.



Від вечора 12 грудня до ранку 13 грудня до Києва було заборонено в’їжджати вантажівкам, проте їх рух уже відновили. У міській владі запевнили, що контролюють ситуацію з негодою у столиці, проте не виключили можливість, що через снігопади у Києві можуть закрити школи та дитсадки.