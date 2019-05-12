Київ затопило після проливного дощу: фото і відео
У Києві 12 травня пройшла шалена злива, після якої затопило дороги та підземний перехід у метро. Автомобілям доводиться майже пливти залитими водою дорогами.
А в затопленому підземному переході люди ховалися від дощу, стоячи по щиколотки у воді.
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Окрім того, на Позняках випав ще й град.
Дивіться відео, як Київ затопило після зливи:
Джерело: 24 канал
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