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      Київ затопило після проливного дощу: фото і відео

      1002 Читать новость на русском
      Злива в Києві затопила місто
      Злива в Києві затопила місто / Колаж 24 канал

      У Києві 12 травня пройшла шалена злива, після якої затопило дороги та підземний перехід у метро. Автомобілям доводиться майже пливти залитими водою дорогами.

      А в затопленому підземному переході люди ховалися від дощу, стоячи по щиколотки у воді.

      Читайте також: Прогноз погоди на 13 травня: по всій Україні пройдуть грози

      Окрім того, на Позняках випав ще й град.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Проспект Григоренко. Каждый выплывает как может.

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Позняки:)

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Приехали. Позняки. Лучше остановиться и переждать

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Григоренка/Мишуги. Все купили плавательные шапочки? :)

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

      Дивіться відео, як Київ затопило після зливи:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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