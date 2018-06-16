Київ здригнувся від реву та гуркоту небезпечних змагань

У столиці стартував Чемпіонат України з мотоперегонів. Відчайдушні гонщики та гонщиці з усієї країни протягом двох днів боротимуться за призи та нагороди. Гості спортивного заходу стануть свідками крутого та дуже небезпечного шоу.

Траса в Аргентині? Автодром в Сан-Маріно? Індіанаполіс Мотор Спідвей в США? Зовсім ні! Відчайдушні мотогонки стартували прямо в столиці України.

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Рима – капітанка єдиної жіночої мотокоманди в Україні. Дає газу на байках з 16 років. Каже, пересіла на двоколісні, бо захотілось драйву та адреналіну. Тепер зробила зі свого хобі професію.

"Три чи чотири рази бронзовий призер Чемпіонату України, з 16 років у спорті. А перший раз виступила на Чемпіонаті України у 2012 році", – розповіла Рима Сакуа.



Гонщиця Рима

А от Володимир не просто ганяє на байках, а ще й ремонтує їх і тренує інших. Порівняно з першим мотоциклом "Ріга", його нинішній вижимає під три сотні кілометрів на годину. По секрету нам дає тренерські настанови.

Найскладніше – це не загубити концентрацію над собою, щоб твої емоції тебе не побороли. Завжди треба бути холоднокровним і одночасно зосереджуватисьнад кожним своїм рухом,

– наголосив гонщик Володимир Баранов.

І таких відчайдух тут близько семи десятків. Всі з'їхались з різних областей, аби поборотись за лідерство в Чемпіонаті України з мотоперегонів. Гонщики поділяться на 10 класів.

Шосейно кільцеві перегони - найдорожчий вид мото спорту. Тут і шалена швидкість, адреналін, сучасні мотоцикли з топовим тюнінгом. Головна частина Чемпіонату запланована на 17 червня. Відвідувачі та уболівальники зможуть не лише подивитись, а ще й записатися на тестдрайв.