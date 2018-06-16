22:35
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Київ здригнувся від реву та гуркоту небезпечних змагань

432 Читать новость на русском

У столиці стартував Чемпіонат України з мотоперегонів. Відчайдушні гонщики та гонщиці з усієї країни протягом двох днів боротимуться за призи та нагороди. Гості спортивного заходу стануть свідками крутого та дуже небезпечного шоу.

Траса в Аргентині? Автодром в Сан-Маріно? Індіанаполіс Мотор Спідвей в США? Зовсім ні! Відчайдушні мотогонки стартували прямо в столиці України.

Читайте також: Спорт IQ. Спідвей – один з найекстремальніших видів гонок

Рима – капітанка єдиної жіночої мотокоманди в Україні. Дає газу на байках з 16 років. Каже, пересіла на двоколісні, бо захотілось драйву та адреналіну. Тепер зробила зі свого хобі професію.

"Три чи чотири рази бронзовий призер Чемпіонату України, з 16 років у спорті. А перший раз виступила на Чемпіонаті України у 2012 році", – розповіла Рима Сакуа.


Гонщиця Рима

А от Володимир не просто ганяє на байках, а ще й ремонтує їх і тренує інших. Порівняно з першим мотоциклом "Ріга", його нинішній вижимає під три сотні кілометрів на годину. По секрету нам дає тренерські настанови.

Найскладніше – це не загубити концентрацію над собою, щоб твої емоції тебе не побороли. Завжди треба бути холоднокровним і одночасно зосереджуватисьнад кожним своїм рухом,
– наголосив гонщик Володимир Баранов.

І таких відчайдух тут близько семи десятків. Всі з'їхались з різних областей, аби поборотись за лідерство в Чемпіонаті України з мотоперегонів. Гонщики поділяться на 10 класів.

Шосейно кільцеві перегони - найдорожчий вид мото спорту. Тут і шалена швидкість, адреналін, сучасні мотоцикли з топовим тюнінгом. Головна частина Чемпіонату запланована на 17 червня. Відвідувачі та уболівальники зможуть не лише подивитись, а ще й записатися на тестдрайв.

Теги: Новини України Новини спорту екстрим
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
сьогодні, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 1152
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
сьогодні, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 1659
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
сьогодні, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 308
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сьогодні, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 499
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сьогодні, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 1624
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук