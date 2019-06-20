КиївПрайд 2019: коли і де відбуватиметься

У неділю, 23 червня, У Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019. Цьогоріч основною темою прайду є "Свобода. Рівність. Боротьба"

В Україні КиївПрайд проходитиме вже п'ятий рік поспіль. Про те, що таке КиївПрайд і коли відбудеться Марш рівності – далі у матеріалі 24 каналу.

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Що таке КиївПрайд?

КиївПрайд – це українська громадська організація, яка бореться за отримання прав ЛГБТ-спільнот в Україні, а також займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду складається з різноманітних культурно-просвітницьких заходів, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні, а також про буденне життя її представників.

Програма КиївПрайду

Цьогоріч програма заходів КиївПрайду розпочалася 14 червня і завершиться 23 червня Маршем Рівності. Мета Маршу рівності полягає у тому, щоб допомогти подолати дискримінацію та насильство щодо ЛГБТ-спільноти.

Заради безпеки тих, хто прийматиме участь у марші, місце проведення поки що не називають. Імовірніше за все, локація стане відомою за кілька годин до початку маршу. Організатори запевняють, що разом з поліцією та міською адміністрацією роблять усе, аби захід пройшов безпечно.

Протест проти КиївПрайду

18 червня на вулиці Банковій, під будівлею Адміністрації президента України, відбувся мітинг під назвою "Річниця гей-параду на крові". Близько 20-ти осіб тримали прапори на кшталт "Традиційна сім'я – здорова країна". Учасники пікету звернулися до президента України Володимира Зеленського не допустити можливого силового впливу на супротивників проведення Маршу рівності. А також попросили посприяти розслідуванню "розгону мирної акції", спрямованої на захист сімейних і християнських цінностей, який стався 17 червня 2018 року.

На цих вихідних проти проведення КиївПрайду та Маршу рівності в центрі Києва запланована акція під назвою "Всеукраїнська стража на захист сімей і дітей".

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