КиївПрайд: фото і відео Маршу рівності у столиці

Марш рівності КиївПрайд проходить 23 червня в українській столиці вже п’ятий рік поспіль. Метою маршу є допомога подолати дискримінацію та насильство щодо ЛГБТ-спільноти.

Програма цьогорічних заходів КиївПрайду розпочалася 14 червня. А Маршем рівності 23 червня вона завершується.

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Правоохоронці узяли маршрут прайду під посилений контроль ще з вечора 22 червня. Наразі у столиції чергує понад 1000 силовиків. Підходи до парку Шевченка перекриті кордонами силовиків і металевою сіткою.



Поліція на Марші рівності 2019/ Фото Антона Голобородька (24 канал)



Правоохоронці патрулюють центр Києва/ Фото Антона Голобородька (24 канал)

Підготовка до КиївПравду у Києві/ Фото Антона Голобородька (24 канал)

Противники прайду прийшли ще вранці – задовго до початку прайду. Зокрема, понад півсотні молодиків перекрили вулицю Володимирську, по якій повинні пройти учасники маршу рівності. Із собою вони принесли пластикові стільці, які і розставили посеред вулиці.

Противники Маршу рівності узяли із собою плакати:

Фото Антона Голобородька (24 канал)

Марш рівності мав стартувати о 9:00, однак навіть через годину люди продовжували підходити та приєднуватись до колони. Учасники зазначають. що ця кількість людей видається їм найбільшою за сотанні роки.

Учасники КиївПрайду/Фото Антона Голобородька (24 канал)

Що таке КиївПрайд? Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу з КиївПрайду:

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