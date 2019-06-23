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      КиївПрайд: фото і відео Маршу рівності у столиці

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      КиївПрайд 2019 - фото і відео Маршу рівності у Києві
      Фото з Маршу рівності КиївПрайд / Фото Антона Голобородька (24 канал)

      Марш рівності КиївПрайд проходить 23 червня в українській столиці вже п’ятий рік поспіль. Метою маршу є допомога подолати дискримінацію та насильство щодо ЛГБТ-спільноти.

      Програма цьогорічних заходів КиївПрайду розпочалася 14 червня. А Маршем рівності 23 червня вона завершується.

      Дізнайтеся: У столиці через "КиївПрайд" обмежать рух: які вулиці перекриють

      Правоохоронці узяли маршрут прайду під посилений контроль ще з вечора 22 червня. Наразі у столиції чергує понад 1000 силовиків. Підходи до парку Шевченка перекриті кордонами силовиків і металевою сіткою.


      Поліція на Марші рівності 2019/ Фото Антона Голобородька (24 канал)


      Правоохоронці патрулюють центр Києва/ Фото Антона Голобородька (24 канал)

       

      Підготовка до КиївПравду у Києві/ Фото Антона Голобородька (24 канал)

      Противники прайду прийшли ще вранці – задовго до початку прайду. Зокрема, понад півсотні молодиків перекрили вулицю Володимирську, по якій повинні пройти учасники маршу рівності. Із собою вони принесли пластикові стільці, які і розставили посеред вулиці.

      Противники Маршу рівності узяли із собою плакати:

      Фото Антона Голобородька (24 канал)

      Марш рівності мав стартувати о 9:00, однак навіть через годину люди продовжували підходити та приєднуватись до колони. Учасники зазначають. що ця кількість людей видається їм найбільшою за сотанні роки. 

       

      Учасники КиївПрайду/Фото Антона Голобородька (24 канал)

      Що таке КиївПрайд? Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу з КиївПрайду:

      Дивіться інфографіку про те, де в Європі найбільше захищені права ЛГБТ-спільноти:

      ЛГБТ права захист Європа рейтинг статистика інфографіка

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      Теги: Новини України КиївПрайд 2019 Новини Києва ЛГБТ Гендерна рівність
      Джерело: 24 канал
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