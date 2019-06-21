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      У вихідні в Києві обмежать роботу три станції метро через "КиївПрайд"

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      КиївПрайд 2019 - у Києві обмежать роботу 3 станції метро
      У вихідні в Києві обмежать роботу три станції метро через "КиївПрайд" / leopolis.one

      У вихідні 22-23 червня через проведення Маршу рівності "Київпрайд-2019" в центрі столиці зміниться робота трьох станцій метрополітену – "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Театральна". З 18 години вони будуть закриті на вхід та вихід.

      Станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла, повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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      Вже 23 червня із початку роботи метрополітену і до закінчення заходів станції  "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", та "Театральна" будуть закриті на вхід/вихід. Електропоїзди метро проїжджатимуть вказані станції без зупинок.

      Зазначається також, що в день "Київпрайду" можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

      Що таке "КиївПрайд"?"КиївПрайд" – це українська громадська організація, яка бореться за отримання прав ЛГБТ-спільнот в Україні, а також займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма "КиївПрайду" складається з різноманітних культурно-просвітницьких заходів, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні, а також про буденне життя її представників.

      Окрім того, буде змінено рух тролейбусних маршрутів № 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н у зв’язку із перевезенням металоконструкції для монтажу нового Шулявського шляхопроводу. 

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      Теги: Новини України Новини Києва КиївПрайд 2019 Транспорт Метро
      Джерело: 24 канал
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