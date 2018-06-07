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Київрада провалила голосування за створення музею на Поштовій (Інфографіка)

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Поштова площа
Поштова площа

7 червня під час пленарного засідання депутати Київради не підтримали проект рішення, який передбачав створення музею історії Києва замість будівництва торгівельного центру на Поштовій площі.

Документ авторства голови фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергія Гусовського набрав 56 голосів "За" з 61-го необхідного.

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Документ передбачав ініціювання припинення договору з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі ТОВ "Хенсфорд-Україна" та прийняття об’єкту незавершеного будівництва до комунальної власності Києва. Також в документі йшлося про продовження виконання археологічних робіт і проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею. Зазначимо, що вагому частину проекту рішення сформулювали на основі пропозицій від Музею історії Києва: науковці та історики напрацювали конструктивні ідеї щодо організації майбутнього музею.

Водночас, голова комісії Київради з питань культури Вікторія Муха презентувала низку правок до проекту рішення, які знівелювали всю суть документа. До прикладу, йшлося про заміну понять з "ініціювати припинення договору" на "вивчити можливість ініціювання припинення договору". Пропозиції Вікторії Мухи викликала в залі дискусію і розподілила голоси депутатів. В результаті, "за" створення музею на Поштовій площі проголосували фракції "Об’єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Єдність" і ВО "Свобода". Своєю чергою, депутати провладної фракції "Солідарність" за проект рішення не голосували (або утрималися від голосування), що і забезпечило документу "провал".

Сергій Гусовський заявив, що "непідтримка" проекту рішення за створення музею на Поштовій – дуже показова і краща за будь-які обіцянки та декларації. Адже всі, хто не підтримував цей документ, показали, що для них в пріорітеті: збереження минулого Києва чи захист інтересів "часів Януковича".

Що я пропоную робити зараз? Прошу тримати спокій. Ми маємо право, яке дозволяє повернутися до розгляду цього питання на наступному пленарному засіданні. Сьогодні, на жаль, немає міського голови. Він десь за кордоном. В нього, мабуть, є більш важливі справи. Він повернеться і ми побачимо його голосування. Щоб ніхто потім не говорив, що невідомо, кого він підтримував. Можливо, міський голова й підтримує це рішення...,
– прокоментував подію депутат.

Сергій Гусовський також закликав киян не вдаватися на провокації. Натомість звернувся до жителів столиці з проханням підтримати збереження історичного Києва під час майбутнього пленарного засідання.

"Я сподіваюся, що наше рідне місто врешті-решт вийде на вулицю і зрозуміє, що якщо громада не виходить, то "щурі" голосують і приймають потрібне їм рішення", – резюмував депутат.

Додамо, що 19 квітня за проект рішення про створення музею на Поштовій депутати проголосували в першому читанні.

Нагадаємо, 7 червня під стінами Київради відбулася громадська акція "День небайдужості" в підтримку створення музею на Поштовій площі. Під час заходу кияни отримали вхідні квитки, стали в чергу і пройшли через символічний вхід в майбутній музей.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій – читайте тут.

Теги: Новини України Новини Києва Київрада Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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