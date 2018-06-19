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Київрада розгляне узгоджений проект рішення щодо артефактів, знайдених на Поштовій площі

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Розкопки на Поштовій площі в Києві
Розкопки на Поштовій площі в Києві / kyiv.depo.ua

Київська міська рада на своєму засіданні у четвер, 21 червня, розгляне узгоджений проект рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі.

Після консультацій між мером Києва Віталієм Кличком та головою фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергієм Гусовським стосовно ситуації, яка склалася з археологічними розкопками на Поштовій площі, було напрацьовано спільний проект рішення, передає прес-служба політсили. Мета документу – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці суспільного простору. Співавторами проекту рішення "Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам’ятки археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві" та музеєфікації об’єктів культурної спадщини" міський голова та голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" закликали виступити усі 5 фракцій у Київраді.

Це рішення дозволить виключно в рамках закону продовжити археологічні дослідження з подальшою музеєфікацією знахідок на Поштовій площі, аби зберегти знайдені археологічні артефакти для майбутніх поколінь,
– зазначив Віталій Кличко.

Сергій Гусовський заявив, що напрацьований документ має об’єднати сесійну залу Київради, а його ухвалення – зрушити питання з мертвої точки. "Цей документ містить важливі для створення майбутнього музею пункти, тож ми маємо все для того, аби нарешті ухвалити доленосне для Києва і країни рішення", – підкреслив голова фракції "Самопоміч".

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Проектом рішення пропонується залучити міжнародних експертів і фахівців з археології та консервації до проведення археологічних розкопок та визначити об’єкти культурної спадщини, які підлягають відповідній консервації та музеєфікації на місці, а також провести відкритий міжнародний конкурс з музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі. Після цього необхідно буде взяти на баланс столиці майно, що перебуває на вказаній земельній ділянці.

Також до завершення конкурсу з музеєфікації та організації публічного простору Київська міська рада утримується від ухвалення рішень щодо подальшої зміни цільового призначення, зміни власника та/або землекористувача земельної ділянки, на якій здійснюються археологічні розкопки.

Виходячи з того, що на сьогодні в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі, проект рішення передбачає створення у сфері управління КМДА комунального закладу "Центр консервації предметів археології".

Разом з тим, міський голова зауважив, що на сьогодні існує низка проблем, які перешкоджають проведенню подальших розкопок. Однією з них є необхідність розробки альтернативного проекту укріплення Поштової площі.

"Існуючі конструкції мають бути зміцнені, оскільки є реальна небезпека не тільки для археологів, а й для киян, які приходять відпочивати на Поштову площу. У зв’язку з цим управлінням збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури Київської міської державної адміністрації внесено припис про припинення виконання будь-яких робіт на вказаній пам’ятці", – додав він.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Історія Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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