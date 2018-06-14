Київрада збирається заборонити нічний продаж алкоголю у столиці

У Київраді зареєстрований проект рішення щодо обмеження продажу алкоголю в стаціонарних магазинах з 23:00 до 10:00. Раніше рішення відносно стаціонарних магазинів носило скоріш рекомендаційний характер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат і радник міського голови Києва Дмитро Білоцерківець.

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Цей проект рішення підготовлений на підставі прийнятого Верховною Радою законопроекту 3149, який дає повноваження містам самим визначати режим продажу алкоголю, виходячи з рішення міської ради,

– зазначає він.

Повідомляється, що проект рішення до Київради подав мер столиці Віталій Кличко за підтримки всіх фракцій, представники яких так само поставили свої підписи.

Це рішення Київради дозволить штрафувати порушників, оскільки така санкція передбачена прийнятим законом.

"Окрім цього, ми розуміємо, що в діючий закон у майбутньому буде необхідно вносити зміни з метою посилення покарання для порушників. Одним із прикладів такого покарання може бути збільшення розміру штрафу, так само необхідно дати повноваження містам анульовувати ліцензію щодо продажу алкоголю в разі не виконання рішення міськради", – додав Білоцерківець.

Нагадаємо, 23 квітня Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачене право місцевій владі самовільно встановлювати обмеження продажу алкоголю в певний час доби.

