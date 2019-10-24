Київрада зібралася після 5 місяців простою: про що говорили

Депутати Київської міської ради 24 жовтня змогли зібратися для проведення засідання після п'ятимісячної перерви. З фракції "Солідарність" вийшли 4 депутати, а з "Батьківщини" – 3.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у залі зареєструвався 71 депутат з 120, пише "Інтерфакс-Україна". Він подякував присутнім, що вони змогли прибути на сесію, незважаючи на "політичну турбулентність".

Читайте також: Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

Мер Києва наголосив, що на засіданні потрібно ухвалити бюджет столиці на 2020 рік. Пріоритетним питанням також є підготовка Києва до опалювального сезону, який, як стверджує мер, розпочнеться у п'ятницю, 25 жовтня.

Першими тепло почнуть отримувати заклади соціальної сфери, лікарні, дитячі сади та школи. На повний запуск системи теплопостачання за процедурою нам необхідно 10 днів,

– сказав Кличко.

Кличко нагадав, що в Києві найбільша в Європі система централізованого постачання теплоенергії.

Секретар Київради Володимир Прокопів оголосив, що з фракції "Солідарність" вийшли 4 депутати:

Пабат Олександр;

Петровець Олег;

Сагайдак Ілля;

Харченко Олександр.

Окрім того, ще 3 депутати вийшли із фракції "Батьківщина":

Ваган Товмасян;

Сергій Римаренко;

Сергій Паладій.

Усі ці депутати тепер вважаються позафракційними.

Чому Київрада так довго не збиралась?

Востаннє Київрада збиралася на засідання 16 травня. Віталій Кличко заявляв, що депутатів підкуповують, щоб вони бойкотували засідання. Засідання 12 вересня не відбулося через відсутність кворуму, тож під час консультацій усі голови фракцій Київради домовилися продовжити роботу 19 вересня.

До теми: Хто з нинішньої влади саботує роботу Київради: гучна заява Кличка

19 вересня у залі Київради зареєструвалися лише 38 депутатів, тоді як для кворуму потрібен 61 депутат. Через це Кличко звернувся до Верховної Ради щодо його розпуску і призначення дострокових виборів у столиці.

Цікаво: Чому вибори в Києві відтягуються: версія політолога