Київщина близька до посилення карантину: показник інцидентності критичний
На Київщині показник інцидентності наблизився до критичного значення. Це означає, що область перебуває фактично за крок до посилення карантинних обмежень.
До критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу.
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Він нагадав, що цей показник інцидентності повинен бути менш ніж 12.
Зараз ми балансуємо між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні та поверненням до їхнього посилення,
– наголосив Володін.
Зауважимо, що в Україні діє адаптивний карантин. Згідно з ним, області, які не відповідають трьом критеріям МОЗ, не можуть перейти до наступного етапу послаблень карантинних обмежень.
Критерії для послаблення карантину
- щодо захворюваності (інцидентність);
- заповненості ліжок в лікарнях;
- кількості тестувань.
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Станом на 20 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Чернівецька область.