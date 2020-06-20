На Київщині показник інцидентності наблизився до критичного значення. Це означає, що область перебуває фактично за крок до посилення карантинних обмежень.

До критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу.

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Він нагадав, що цей показник інцидентності повинен бути менш ніж 12.

Зараз ми балансуємо між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні та поверненням до їхнього посилення,

– наголосив Володін.

Зауважимо, що в Україні діє адаптивний карантин. Згідно з ним, області, які не відповідають трьом критеріям МОЗ, не можуть перейти до наступного етапу послаблень карантинних обмежень.

Критерії для послаблення карантину

щодо захворюваності (інцидентність);

заповненості ліжок в лікарнях;

кількості тестувань.

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Станом на 20 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони: