Олена – мама хлопця – розповідає, що ще у березні на ім'я Кондратьєва придбали квиток на потяг Київ – Маріуполь. За словами жінки, там мешкає ексдівчина її сина. Водночас вона стверджує, що їхні стосунки з Кондратьєвим закінчилися ще взимку. З того часу колишні закохані навіть не розмовляли.
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Нічого про Віталія невідомо. Передали його справу в Білу Церкву. Мене викликали для показань і надання біоматерілу для аналізів ДНК,
– заявила Олена.
Мама зниклого юнака розповіла: правоохоронці перевірили, що колишня дівчина її сина каже правду. Кондратьєва у Маріуполі не було. Наразі навіть невідомо, чи хлопець взагалі сідав у потяг.
Олена припускає: квиток могли купити, щоб збити зі сліду.
Надія знайти живим – небезпідставна
Правоохоронці не розкривають усіх деталей розшуку. Водночас у поліції натякають: є небезпідставна надія, що Кондратьєв – живий.
Востаннє юнака бачили у Білій Церкві, де розташована його військова частина. Обставини зникнення Кондратьєва викликають багато запитань.
Хлопця начебто виселили з гуртожитку. Військовий забрав речі та вирушив у невідомому напрямку.
Лише згодом Олена дізналася, що у гуртожитку спалахнув конфлікт. Водночас його деталей не розголошували. Кондратьєва начебто навіть попросили написати заяву на виселення за власним бажанням.
У Кривому Розі поліція розшукала школяра
- Поліція Дніпропетровської області повідомила, що вдалося розшукати 12-річного школяра на ім'я Михайло.
- Хлопець пішов з дому та не повернувся.
- Мама школяра відразу забила на сполох та звернулася до правоохоронців.
- Жінка назвала правоохоронцям прикмети дитини. Зокрема мовиться про зріст, колір волосся та одяг, у якому Михайла бачили востаннє. Саме ця інформація допомогла знайти хлопця.