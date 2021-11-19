Олена – мама хлопця – розповідає, що ще у березні на ім'я Кондратьєва придбали квиток на потяг Київ – Маріуполь. За словами жінки, там мешкає ексдівчина її сина. Водночас вона стверджує, що їхні стосунки з Кондратьєвим закінчилися ще взимку. З того часу колишні закохані навіть не розмовляли.

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Нічого про Віталія невідомо. Передали його справу в Білу Церкву. Мене викликали для показань і надання біоматерілу для аналізів ДНК,

– заявила Олена.

Мама зниклого юнака розповіла: правоохоронці перевірили, що колишня дівчина її сина каже правду. Кондратьєва у Маріуполі не було. Наразі навіть невідомо, чи хлопець взагалі сідав у потяг.

Олена припускає: квиток могли купити, щоб збити зі сліду.

Надія знайти живим – небезпідставна

Правоохоронці не розкривають усіх деталей розшуку. Водночас у поліції натякають: є небезпідставна надія, що Кондратьєв – живий.

Востаннє юнака бачили у Білій Церкві, де розташована його військова частина. Обставини зникнення Кондратьєва викликають багато запитань.

Хлопця начебто виселили з гуртожитку. Військовий забрав речі та вирушив у невідомому напрямку.

Лише згодом Олена дізналася, що у гуртожитку спалахнув конфлікт. Водночас його деталей не розголошували. Кондратьєва начебто навіть попросили написати заяву на виселення за власним бажанням.

Зауважте! Мати Кондратьєва просить усіх, кому щось про нього відомо, звертатися за телефонами: 068 777 0112 або 102.

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