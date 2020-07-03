У Вишгородському районі чотири дні тому зник 17-річний хлопець. У кур'єрській компанії зазначають: працювати неповнолітній в них не міг, а сумку міг взяти будь-де, навіть купити в інтернеті.

Оголошення про розшук хлопця з'явилося на на фейсбук-сторінці Розшук дітей Нацполіцією Київської області.

Дивіться ще Ледь не влаштували самосуд: чоловік у Харкові збив дитину на очах у батьків та втік

Як зник неповнолітній

Володимир Дубовий, якому 17 років, пішов з дому пізно вночі 29 червня. Він мешкав на території садового товариства "Орфей" у селі Лютіж, що на Київщині.

Наразі його місце перебування невідоме, поліція припускає, що він може бути у Києві.

Прикмети Володимира:

зріст 192 сантиметрів,

худорлявої статури,

обличчя овальне,

очі сірі,

волосся темне і хвилясте.

ліва нога хлопця коротша правої, внаслідок чого може кульгати.

Хлопець був одягнений у чорні джинси, темну футболку і чорні кросівки. При собі мав рюкзак великого розміру, жовтого кольору з написом "Glovo".

Що кажуть у Glovo

У коментарі 24 каналу в пресофісі Glovo відповіли, що зниклий не міг бути кур'єром фірми.

Підключитися до платформи у якості кур'єра можна тільки з 18 років. Тому підключення неповнолітніх повністю виключено завдяки вищепереліченим умовам,

– зазначили у Glovo.

Щодо того, як у хлопця опинилася фірмова сумка, в офісі кажуть: міг придбати в інтернеті. Адже не всі кур’єри, які припиняють працювати у компанії повертають термосумку. Відтак кур'єр може залишити її для власного використання або перепродати.

Від села Лютіж до Києва близько години їзди