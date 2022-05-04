На Київщині горить ліс у Чорнобильській зоні: киян попередили про задимлення

У Київській області спалахнули лісові пожежі, зокрема в Чорнобильській зоні. На місці працюють рятувальники та піротехніки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також він попередив киян про можливе задимлення через пожежі.

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Киян закликають без зайвої потреби не виходити на вулицю

Віталій Кличко повідомив, що лісові пожежі спалахнули в Іванківському районі та в Чорнобильській зоні. Площа лісових пожеж уже становить близько 1 гектара.

Через загрозу задимлення, мер столиці закликав киян без зайвої потреби не виходити на вулицю. Якщо ж таки в столицю потрапить дим від пожеж – потрібно зачинити усі вікна.

Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці,

– наголосив Кличко.

Рятувальники, спецтехніка та піротехніки зараз працюють на місці пожеж та докладають усіх зусиль аби їх погасити.

Чорнобиль уже палав цього року