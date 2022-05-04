На Київщині горить ліс у Чорнобильській зоні: киян попередили про задимлення
Джерело:телеграм Віталія Кличка
У Київській області спалахнули лісові пожежі, зокрема в Чорнобильській зоні. На місці працюють рятувальники та піротехніки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також він попередив киян про можливе задимлення через пожежі.
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Киян закликають без зайвої потреби не виходити на вулицю
Віталій Кличко повідомив, що лісові пожежі спалахнули в Іванківському районі та в Чорнобильській зоні. Площа лісових пожеж уже становить близько 1 гектара.
Через загрозу задимлення, мер столиці закликав киян без зайвої потреби не виходити на вулицю. Якщо ж таки в столицю потрапить дим від пожеж – потрібно зачинити усі вікна.
Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці,
– наголосив Кличко.
Рятувальники, спецтехніка та піротехніки зараз працюють на місці пожеж та докладають усіх зусиль аби їх погасити.
Чорнобиль уже палав цього року
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 березня повідомила про пожежі у Чорнобильській зоні. За її словами спалахнули 10 тисяч гектарів лісу.
- Однак вже 28 березня у ексклюзивному коментарі 24 каналу радник очільника МВС Вадим Денисенко запевнив, що зараз суттєвих загорянь великих площ там немає.
- Голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко 3 квітня повідомив, що таки під час російської окупації згоріли 10 тисяч гектарів лісу. За словами Комаренка, причиною пожежі могла стати власне російська окупація.