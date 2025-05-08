Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
До теми У Чернігові водій автобуса стріляв у підлітка: поліція розслідує інцидент
Що відомо про стрілянину у Київській області
У поліції розповіли, що правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей
Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян,
– мовиться у повідомленні.
Поліцейські зазначили, що наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.