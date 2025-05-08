Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

До теми У Чернігові водій автобуса стріляв у підлітка: поліція розслідує інцидент

Що відомо про стрілянину у Київській області

У поліції розповіли, що правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей

Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.