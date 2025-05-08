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8 травня, 16:29
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На Київщині сталася стрілянина та загинули люди: що каже поліція

Владислав Кравцов
Основні тези
  • На Київщині, у Бучанському районі, 8 травня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло декілька людей.
  • Поліція проводить спецоперацію із затримання зловмисника в селі Софіївська Борщагівка. На місці події працюють усі екстрені служби.

У Київській області 8 травня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинуло декілька людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про стрілянину у Київській області

У поліції розповіли, що правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей

Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян, 
– мовиться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

До цього про стрілянину у Софіївській Борщагівці повідомляли місцеві телеграм-канали. 

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Нещодавно стрілянини були у Києві 

  • У Києві у Подільському районі 24 квітня сталася стрілянина на одній зі стоянок. Між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого і відбувся інцидент.

  • Правоохоронці тоді зазначили, що на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції. Деталі інциденту з'ясовувалися, про постраждалих у поліції нічого не писали.

  • До цього у Києві також була стрілянина 22 квітня. Тоді внаслідок інциденту чоловік зазнав вогнепального поранення та був госпіталізований.

  • Сама стрілянина сталася у Святошинському районі столиці. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

  • Ще раніше стрілянина у Києві була 26 березня на Оболоні. Там невідомий стріляв у місцевого мешканця на вулиці Йорданській, після чого втік. Після самого інциденту у столиці ввели спеціальну поліцейську операцію та розшукували учасників стрілянини та свідків.

  • Правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу.Згодом поліцейські знайшли автомобіль нападника та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний житель Києва, йому оголосили підозру у злочині.