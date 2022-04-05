Кримінальні справи порушили і проти мародерів, це теж воєнні злочини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Це і мародерство, і ті злочини, які вчиняють орки на наших територіях,

– додав Монастирський.

Коментуючи злочини росіян на вже визволених територіях, Монастирський зауважив, що Нацполіція, СБУ і прокуратура спільно працюють над фіксацією доказів і встановленням осіб, які могли їх вчиняти.

Перевіряють окупантів, яких взяли в полон

Міністр додав, що тих осіб, яких захопили у полон, ідентифікують та фільтрують. Цим займається СБУ та Військова служба правопорядку. Після цього їх передадуть до Мін'юсту, зокрема, до тих установ, де вони їх утримуватимуть та допитуватимуть.

Монастирський переконаний, що цю роботу вдасться організувати і зробити, але це не швидкий результат.

До речі – Ідентифікуємо останні прізвища нелюдів, – Веніславський про звірства, катування та страти: