На Київщині чоловік, який ґвалтував свою 13-річну онуку, загримів за ґрати на 15 років

Суд виніс вирок мешканцю Обухівщини, який вчиняв сексуальне насильство щодо своєї 13-річної онуки. Під час обшуків у зловмисника знайшли щоденник дівчинки з описом всіх подій та інші докази злочинів.

Злочинця засудили на 15-річне ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про злочинця в Обухівщині

У повідомленні йдеться, що 14 серпня до поліції Обухова надійшли відеофайли від малолітньої дівчинки, яка розповіла про сексуальне насильство відносно неї. Як виявилось, 57-річний дідусь користувався можливістю усамітнення з онукою та вчиняв дії сексуального характеру.

Затримання злочинця у нього вдома / Кадри поліції Київщини (скриншоти з відео)

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тоді порушнику загрожувало до 15 років позбавлення волі за скоєне. Вранці 9 квітня з'явилася інформація про те, що ґвалтівник отримав обіцяне покарання.

Наразі, вироком Обухівського районного суду Київської області чоловіка засуджено на 15 років позбавлення волі,

– повідомили в поліції.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений упродовж 2019-2023 років неодноразово ґвалтував онуку, а також вчиняв дії розпусного характеру відносно неї.