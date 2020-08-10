Зниклу в ніч на 10 серпня 12-річну дівчинку знайшли мертвою у місті Яготин Київської області. На тілі підлітка виявлено ознаки того, що смерть була насильницькою.

Про те, що донька не повернулася додому, сповістив до поліції батько дівчинки. Правоохоронці одразу розпочали масштабні пошуки, був піднятий весь особовий склад місцевого відділення поліції, повідомили правоохоронці.

Зверніть увагу Волонтера Олексія Кучапіна знайшли мертвим: що про нього відомо.

Поліцейські опитали родичів та друзів зниклої і відновили перебіг подій фатального вечора, коли дівчинка перестала виходити на зв'язок. Сліди привели правоохоронців до 15-річного друга.

Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний місцевий житель, товариш потерпілої,

– заявили у поліції.

10 серпня тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля місцевої водойми.



Тіло знайшли біля місцевої водойми // фото Національної поліції

Правоохоронці затримали вбивцю. Причину злочину він поки не розкрив. За фактом вбивства відкрито кримінальну справу. Неповнолітньому вбивці загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.