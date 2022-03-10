Київська компанія-анонім передала у лікарні 40 тисяч коробок ліків

10 березня 2022 , 01:59
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Джерело:

Офіс Президента

Андрій Єрмак розповів про результати діяльності координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань. У його межах київська компанія-анонім передала лікарням 40 тисяч коробок ліків.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував про роботу координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, який він очолив згідно з указом Володимира Зеленського.

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Компанія передала лікарням десятки коробок з ліками

Завдяки активній роботі координаторів штабу було залучено від компанії, яка побажала залишитися неназваною, 40 тисяч коробок ліків,
– заявив Єрмак.

Він додав, що допомогу передали в медзаклади Києва.

Робота гуманітарного штабу: основне

  • Ресурс "Співдія" спільно з Monobank опрацювали понад 600 звернень українців. Створили регіональні хаби на Закарпатті, у Львові, Івано-Франківську та Харкові. 
  • До допомоги долучилися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та SURGe за підтримки уряду Канади. 
  • Міністерство охорони здоров'я скерувало понад 450 тонн медикаментів на склади. Медичну допомогу надали Польща, Латвія, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Данія, ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів".
  • Крім того, надходить допомога від бізнесу – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Фонд Ахметова, клініка Ernst von Bergmann.

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Автор: Наталія Пристанська