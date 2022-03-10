Київська компанія-анонім передала у лікарні 40 тисяч коробок ліків

Андрій Єрмак розповів про результати діяльності координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань. У його межах київська компанія-анонім передала лікарням 40 тисяч коробок ліків.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував про роботу координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, який він очолив згідно з указом Володимира Зеленського.

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Компанія передала лікарням десятки коробок з ліками

Завдяки активній роботі координаторів штабу було залучено від компанії, яка побажала залишитися неназваною, 40 тисяч коробок ліків,

– заявив Єрмак.

Він додав, що допомогу передали в медзаклади Києва.

Робота гуманітарного штабу: основне

Ресурс "Співдія" спільно з Monobank опрацювали понад 600 звернень українців. Створили регіональні хаби на Закарпатті, у Львові, Івано-Франківську та Харкові.

До допомоги долучилися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та SURGe за підтримки уряду Канади.

Міністерство охорони здоров'я скерувало понад 450 тонн медикаментів на склади. Медичну допомогу надали Польща, Латвія, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Данія, ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів".

Крім того, надходить допомога від бізнесу – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Фонд Ахметова, клініка Ernst von Bergmann.

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