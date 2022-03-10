Київська компанія-анонім передала у лікарні 40 тисяч коробок ліків
Джерело:Офіс Президента
Андрій Єрмак розповів про результати діяльності координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань. У його межах київська компанія-анонім передала лікарням 40 тисяч коробок ліків.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував про роботу координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, який він очолив згідно з указом Володимира Зеленського.
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Компанія передала лікарням десятки коробок з ліками
Завдяки активній роботі координаторів штабу було залучено від компанії, яка побажала залишитися неназваною, 40 тисяч коробок ліків,
– заявив Єрмак.
Він додав, що допомогу передали в медзаклади Києва.
Робота гуманітарного штабу: основне
- Ресурс "Співдія" спільно з Monobank опрацювали понад 600 звернень українців. Створили регіональні хаби на Закарпатті, у Львові, Івано-Франківську та Харкові.
- До допомоги долучилися дві великі міжнародні організації – "Карітас" та SURGe за підтримки уряду Канади.
- Міністерство охорони здоров'я скерувало понад 450 тонн медикаментів на склади. Медичну допомогу надали Польща, Латвія, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Данія, ВООЗ, ЮНІСЕФ, "Лікарі без кордонів".
- Крім того, надходить допомога від бізнесу – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Біофарма", Stada, "Фармак", Galexis, Фонд Ахметова, клініка Ernst von Bergmann.
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