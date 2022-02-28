Київська Мадонна: фото жінки з метро вже стало відомим на весь світ

У столичному метрополітені, який в умовах загарбницької агресії Росії став для киян укриттям, народилася дитина. Немовлятку вже два дні.

Маленька українка Мія народилася саме тоді, коли тривали ворожі обстріли міста та лунав сигнал тривоги.

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За кілька днів фото з жінкою, яка його годує свою новонароджену дитину у тому ж таки укритті вже розлетілось і стало відомим символом на увесь світ.

У мережі її називають київською Мадонною, оскільки схожість із відомою картиною італійського художника Леонардо да Вінчі неможливо не помітити.

Фахівці кажуть, що картина Леонардо уособлює, можливо, що не по роках сумний і серйозний погляд Дитятка – втілення вічної туги художника за матір'ю.



Київська Мадонна та Мадонна да Вінчі / Колаж 24 каналу

Ukraine is now

Рекламне агентство Banda agency навіть створило спеціальний відеоролик про те, що зараз відбувається у столиці. У нього потрапила й новоспечена мама з укриття.

Зараз Росія атакує наші міста і села.

Зараз наші люди ховаються в бомбосховищах.

Проти них зараз воюють наші воїни.

Зараз час біжить.

діяти. ЗАРАЗ,

– написали під відео у агенції.

Дивіться відео про події у Києві:

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